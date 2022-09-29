Son dakika haber | BAHÇELİEVLER'DE ÖĞRENCİ KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber | BAHÇELİEVLER'DE ÖĞRENCİ KAVGASI KAMERADA

29.09.2022 14:00

Son dakika gündem haberi... BAHÇELİEVLER'de öğrenciler arasında kavga çıktı.

BAHÇELİEVLER'de öğrenciler arasında kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde birbirine yakın komunda 4 okul yer alıyor. Bu bölgede okul giriş ve çıkış saatlerinde çok sık kavga çıktığını söyleyen mahalle sakinleri durumdan şikayetçi. Son olarak dün akşam saatlerinde kız öğrenciler arasında kavga çıktı. Çevredekiler kavgayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Mahalle sakini Abdullah Tahir, Birkaç okul arasındayız. Etrafımızda lise, ortaokul ve ilkokul var. Gençlerin yoğun olduğu bir yer. Zaman zaman kavga oluyor. Buradaki boş alanı park yapmak istedik ama liseden çıkan öğrenciler hep kavga ediyor dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber | BAHÇELİEVLER'DE ÖĞRENCİ KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

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