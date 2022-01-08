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Son dakika haber! Bahçelievler'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

Son dakika haber! Bahçelievler'e şehit ateşi düştü

08.01.2022 22:27

Bir son dakika haberine göre Akçakale Şanlıurfa hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Onbaşı Enes Koç'un Bahçelievler'deki ailesine şahadet haberi verildi.

Akçakale Şanlıurfa hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Onbaşı Enes Koç'un Bahçelievler'deki ailesine şahadet haberi verildi.

Akçakale Şanlıurfa hudut hattına teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı. Patlamada şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç'un İstanbul Bahçelievler'deki ailesine acı haberi verildi. Haberi alan şehit yakınları, ailenin evlerine geldi. Hüznün hakim olduğu evin önüne Bahçelievler Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin baba ocağında Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit Koç'un cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

(Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

Son dakika haber! Bahçelievler'e şehit ateşi düştü
Son dakika haber! Bahçelievler'e şehit ateşi düştü
Son dakika haber! Bahçelievler'e şehit ateşi düştü

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Bahçelievler, Şanlıurfa, Piyade, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bahçelievler'e şehit ateşi düştü - Son Dakika


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