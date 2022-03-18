Son dakika haber! Bahçesaray'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Bahçesaray'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programı

18.03.2022 18:32
Son dakika haber! Bahçesaray'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programı

Bir son dakika haberine göre Van'ın Bahçesaray ilçesinde '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' nedeniyle bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' nedeniyle bayrak yürüyüşü düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapılan çelenk sunma, saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Sündüz Şehitliği'ne kadar bayrak yürüyüşü düzenlendi. Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, Cumhuriyet Savcısı Melih Alperen Keskin, Belediye Başkan Vekili Ramazan Takmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kadir Bilgi, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Alican Suveren, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, kurum müdürleri ve şehit aileleriyle gazilerin katılımıyla Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Daha sonra Bahçesaray Kız YBO'nun konferans salonunda devam eden programda şiirler okunup, tiyatro gösterisi yapıldı.

Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, daha sonra şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi. - VAN

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Erciş'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı Son dakika haberleri! Erciş'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı Kulu'da şehitler törenle anıldı Kulu'da şehitler törenle anıldı

Çanakkale Zaferi, Bahçesaray, Hisarcık, 18 mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Bahçesaray'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programı - Son Dakika


Son Dakika
18:34 1915 Çanakkale Köprüsü açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücrete "Pahalı mı?" diye sordu, kabalık aynı yanıtı verdi
18:30 Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı
18:03 Kocasına sinirlenip bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içiren anne mahkeme tarafından tutuklandı
17:48 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Köprü orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsü unvanına sahip oldu
17:30 İbrenin Şenol Güneş'e dönmesi Beşiktaş yönetimini karıştırdı! İstifaya hazırlanıyorlar
17:30 ABD'de polislere bıçakla saldıran kadın, ateş edilerek etkisiz hale getirildi
17:20 İki liderin diyaloğu dikkat çekti! Güney Kore Başbakanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el işareti ile kürsüye çıktı
16:41 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
14:56 Birleşmiş Milletler paylaştı: Ukrayna'da gıda tedarik zinciri çökmek üzere
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 18:41:43. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Bahçesaray'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement