Son dakika haber! Bahçesaray'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programı - Son Dakika

Van'ın Bahçesaray ilçesinde '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' nedeniyle bayrak yürüyüşü düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapılan çelenk sunma, saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Sündüz Şehitliği'ne kadar bayrak yürüyüşü düzenlendi. Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, Cumhuriyet Savcısı Melih Alperen Keskin, Belediye Başkan Vekili Ramazan Takmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kadir Bilgi, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Alican Suveren, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, kurum müdürleri ve şehit aileleriyle gazilerin katılımıyla Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Daha sonra Bahçesaray Kız YBO'nun konferans salonunda devam eden programda şiirler okunup, tiyatro gösterisi yapıldı.

Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, daha sonra şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi. - VAN