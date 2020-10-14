Son dakika haber... Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden "Naim" isimli bomba imha robotu - Son Dakika

Son dakika haber... Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden "Naim" isimli bomba imha robotu

14.10.2020 11:45

Son dakika gelişmesine göre - Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden "Naim" isimli bomba imha robotu Lise öğrencileri bomba imha ekiplerinin kullanımı için kendi çabaları ile bomba imha robotu "Naim"i geliştirdi.

- Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden "Naim" isimli bomba imha robotu

ANKARA - Lise öğrencileri bomba imha ekiplerinin kullanımı için kendi çabaları ile bomba imha robotu "Naim"i geliştirdi.

"Naim" isimli bomba imha robotu Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Robotik Takımı Integra 3646 tarafından tasarlandı ve üretildi. Bir kişinin tek başına taşıyabileceği boyut ve ağırlıkta, fünyeyi şüpheli paketin yanına güvenle intikal ettirerek şüpheli paketin güvenli bir uzaklıkta patlatılmasını sağlayan bir ürün. Toplam 10.6 kilogram ağırlığındaki bu platform, ağırlığının yaklaşık 400 kiloya kadar bir yükü yatay olarak çekebilecek güce sahip. Bomba imha ekipleri ile yapılan görüşmeler neticesinde vakaların yüzde 80'inin ihtiyacını karşılayacak şekilde geliştirilmiş olan robot, düşük maliyetli olmasının yanı sıra, gereklilik halinde istenilen geliştirmelerin yapılabileceği esnek ve kompakt bir platformdan oluşuyor.

Prototipin ortaya çıkması yaklaşık 2 ay sürdü

Ürettikleri robota fiziksel anlamda küçük ama güçlü bir robot olduğu için "Naim" ismini verdiklerini belirten 12'inci sınıf öğrencisi Kuzey Yıldız, "Başta her şeyi bilgisayardan tasarlamak gerekiyor. Çünkü günün sonunda bu ürünün seri üretime uygun bir şekilde yapılması gerekiyordu. Çizimi ortalama 1 buçuk, 2 hafta sürdü. Şuan da önümüzde bulunan prototipin ortaya çıkması da 1 veya 2 ay sürdü. Bizim aslında "Integra" diye robotik takımımız var ve bu robotik takımı ile iletişimde bulunduğumuz birkaç tane bomba imha ekibimiz var. Başta muhabbetle başladı; "Bize böyle bir şey lazım, bize yardım edebilir misiniz" gibilerinden. Bizden üretilmesi basit, ucuz ve olabildiğince de hata vermeyecek bir ürün istediler. O yüzden tasarımı olabildiğince basit tutmaya çalıştık. Mekanik ve yazılımsal anlamda kompleks mekanizmalardan kaçındık. Bu hem toplam fiyatı hem de üretim anlamında zamanı kısalttı" şeklinde konuştu.

Kamera sistemi olmadığında maliyeti sadece bin 600 lira

Robotun maliyetinin ve hafif olmasının tasarlama aşamasında ön planda tutulduğuna değinen Yıldız, "Üzerinde bizim FFP kameramız var. Yani robotun üzerindeymiş gibi görmemizi sağlayan. Bu sistem olmadığında bin 600 liraya tüm hepsini toplayabiliyoruz. Toplamda 10.6 kilogram ağırlığa sahip. Kamera ile birlikte ise 3 bin liraya bütün sistem tamamlanıyor. Tasarımı olabildiğince basit tutmaya çalıştık. Okulumuzda da sponsorlarımız ile düzenlediğimiz, bu arada da buradan Enver hocaya çok teşekkür etmek istiyorum. Bir 3 boyutlu yazıcı çitliğimiz var. Bu yüzden makinanın üzerinde birkaç farklı yerde, ister ön ister arka tampon olsun, bazı elektronik yerlerin sabitlenmesinde de 3 boyutlu yazıcıların kullanılmasına özen gösterdik. Ayrıca tasarım oldukça fazla bükme demir parçalar ile kullanıldı. Üzerindeki motorlar 360 watt ve 175 devir bu da 300 kilo tekerlekli ağırlık çekmemizi sağlıyor" ifadelerini kullandı.

İstenilen yere göre konfigre edilebiliyor

Ürettikleri robotun kullanılacağı alan ve yer şekillerine göre adapte olabildiğine değinen Yıldız, "Kapalı alanlarda 300 metreye kadar şuan kullandığımız alıcı ve verici ile gidebiliyoruz, açıkta ise 4 buçuk kilometreye kadar gidebiliyoruz. Robot şuanda tek pille 45 dakikaya kadar gidebiliyor. Ancak bu pilden 4 tane sığdırıp paralel bağlayabiliyoruz. Bu da 2 buçuk saate tekabül ediyor. Üzerinde kullandığımız teker sistemi de çok kolay çıkarılabilen bir tekerlek sistemi. Mıcırlı bir yolda olduğumuzu düşünürsek tanklarda olduğu gibi palet takıp devam edebiliyoruz. İstenilen yere göre konfigre edilebilen bir sistem yapmaya çalıştık" diye konuştu.

Öte yandan Naim isimli bomba imha robotunun üretiminde, 12. Sınıf öğrencisi Kuzey Yıldız'ın yanı sıra, 11. Sınıf öğrencisi Murathan Güneş, 11. Sınıf öğrencisi Boran Ocak ve 9. Sınıf öğrencisi Karin Dağ görev yaptı. Takımın danışmanlığını ise Anıl Cici yürüttü. Seri üretim için gerekli görüşmelerin yapıldığını belirten öğrenciler, hedeflerinin robotun seri üretime geçebilmesi olduğunu söylediler.

Son dakika haber... Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden Naim isimli bomba imha robotu
Son dakika haber... Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden Naim isimli bomba imha robotu
Son dakika haber... Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden Naim isimli bomba imha robotu
Son dakika haber... Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden Naim isimli bomba imha robotu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden 'Naim' isimli bomba imha robotu - Son Dakika

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