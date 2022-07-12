Son dakika haber! Bahçesini sularken tartıştığı komşusunu öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haber! Bahçesini sularken tartıştığı komşusunu öldürdü

12.07.2022 20:21
Son dakika haber! Bahçesini sularken tartıştığı komşusunu öldürdü

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'da bir kişi, bahçesini sulama yaparken tartıştığı komşusunu tabancayla öldürdü.

Diyarbakır'da bir kişi, bahçesini sulama yaparken tartıştığı komşusunu tabancayla öldürdü.

Olay, Diyarbakır'ın Hazro ilçesi merkez Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet B. (24) bahçesini suladığı esnada yanına giden komşusu Kemal Yorulmaz (64) ile tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahın ateşlendiği olayda Kemal Yorulmaz ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Dicle Üniversitesi hastanesine kaldırılan Yorulmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme yaparken kaçan Mehmet B.'nin yakalanması için operasyon başlatıldı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bahçe, Hazro, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Bahçesini sularken tartıştığı komşusunu öldürdü - Son Dakika

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