Son dakika haber: Bahşılı'da 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın temeli atıldı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın temeli törenle atıldı.

Törene katılan Vali Yunus Sezer, meydana yapılacak 15 Temmuz projesinin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin ise tören alanının 6 bin 830 metrekare olduğunu, planlamada 5 bin 400 metrekare alan içerisine meydan düzenlemesi için projenin tamamlandığını söyledi.

Kalan 1430 metrekare alan içerisinde Bashşılı Kültür Merkezi binasının projelendirildiğini belirten Tekin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol imzalanmıştır. Meydanda ayrıca 16 Türk devletlerinin bayrakları ve anıtı, hareketli fıskiyeli su havuzu, 8 adet kamelya, oturma bankları, gazebo çadırları ve tuvaletler bulunmaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından davetliler butonlara basarak temel attı.

Programa, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Uğur Özmen, Bahşılı Kaymakamı Bekir Yalçın, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.