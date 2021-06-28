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Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kara Kuvvetlerimiz büyük başarılar gösterdi" - Son Dakika

Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kara Kuvvetlerimiz büyük başarılar gösterdi"

28.06.2021 14:04
Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetlerinin 2230'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetlerinin 2230'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti.

Akar, Bakanlık'taki kabulde, Mete Han tarafından temelleri atılan Kara Kuvvetlerinin köklü tarihi, milli, manevi ve mesleki değerlere bağlı kahraman ve fedakar personeliyle dünyanın en saygın askeri güçlerinden biri olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi, Kara Kuvvetlerinin vatanının, hudutlarının ve milletinin güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Akar, " TSK, ülkemizin, asil milletimizin ve bölgemizin güvenliği ve barışı için yurt içinde ve sınır ötesinde başta FETÖ, PKK/ YPG, DEAŞ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadele ederken aynı zamanda BM, NATO, AGİT ve AB bünyesinde ve ikili anlaşmalar çerçevesinde Azerbaycan, Libya, Katar, Kosova, Bosna-Hersek, Somali, Afganistan ve daha birçok coğrafyada bölgesel, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS SALGINININ OLUMSUZ ŞARTLARINA RAĞMEN TSK'NIN HİÇ OLMADIĞI KADAR YOĞUN VE ETKİN BİR ŞEKİLDE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRDÜĞÜNÜ VURGULAYAN AKAR, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşadığımız bu dönemde, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yapılan operasyonlarda, Kara Kuvvetlerimiz büyük başarılar gösterdi. Şanlı tarihine yeni sayfalar ilave etti. İnşallah bundan sonra da hem planlama hem icrada aynı hassasiyet, dikkat ve özenle görevlerini yapmayı sürdürecekler. Artan bir şiddet ve tempoda bu mücadelemizi devam ettirecek, Kara Kuvvetlerimiz başta olmak üzere diğer unsurlarla beraber koordineli bir şekilde terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Bunda kararlıyız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek."

Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten Akar, "Bu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten günümüze kadar Kara Kuvvetlerimizin bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı ve devlet büyüklerimizi saygıyla anıyorum" diye konuştu.

Bakan Akar sözlerinin sonunda Kara Kuvvetlerinin 2230'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar başta olmak üzere tüm kuvvet personelini tebrik etti.

(Utku Şimşek/İHA)

Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Kara Kuvvetlerimiz büyük başarılar gösterdi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Ümit Dündar, Hulusi Akar, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Kara Kuvvetlerimiz büyük başarılar gösterdi' - Son Dakika


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