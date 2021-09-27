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Son dakika haber: Bakan Akar: "ABD'li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle... - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Akar: "ABD'li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle...

27.09.2021 16:34
Son dakika haber: Bakan Akar:

Gelen son dakika haberine göre Bakan Akar: "ABD'li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz.

Bakan Akar: "ABD'li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz. Başta silah, mühimmat olmak üzere verilen desteğin sonlandırılması için de her seviyede girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz." - ANKARA

Mühimmat, Tragger, Silah, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Bakan Akar: 'ABD'li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Bakan Akar: "ABD'li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle... - Son Dakika
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