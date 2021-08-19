Son dakika haber: Akar, Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Alman mevkidaşı Kramp-Karrenbauer ile telefonda görüştü.

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