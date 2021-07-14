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Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması - Son Dakika

Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:46
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması, System.String[]

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar, "Asil milletimiz, bu hıyanet karşısında Cumhurbaşkanımızın yüksek siyasi liderliğinde yediden yetmişe bütün fertleriyle tek vücut olmuş demokratik değerler uğruna destansı bir...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar, "Asil milletimiz, bu hıyanet karşısında Cumhurbaşkanımızın yüksek siyasi liderliğinde yediden yetmişe bütün fertleriyle tek vücut olmuş demokratik değerler uğruna destansı bir mücadele vermiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir anma töreni düzenledi. Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün yanı sıra Bakan Yardımcıları, şehit yakınları ve gaziler, askeri personel katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Bakan Akar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmamasının, hatırlanmasının önemine değindi.

"ASİL TÜRK MİLLETİ EGEMENLİĞİNE, BAĞIMSIZLIĞINA, HAK VE HUKUKUNA, DEVLETİNE VE DE ORDUSUNA SAHİP ÇIKMIŞTIR"

15 Temmuz'da eşine az rastlanan bir hainlikle karşı karşıya kalındığını belirten Bakan Akar, "Asil milletimiz, bu hıyanet karşısında Cumhurbaşkanımızın yüksek siyasi liderliğinde yediden yetmişe bütün fertleriyle tek vücut olmuş demokratik değerler uğruna destansı bir mücadele vermiştir. Asil milletimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet güçlerimizin vatansever evlatlarıyla birlikte tek yumruk, tek yürek olarak bu alçakların hain darbe girişimini akamete uğratmıştır. Milletimiz bu kahramanlığıyla egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu, milli iradeye kimsenin tahakküm edemeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Asil Türk milleti egemenliğine, bağımsızlığına, hak ve hukukuna, devletine ve de ordusuna sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ 2016'DAN BUGÜN KADAR 8 BİN 415'İ BAKAN ONAYI İLE OLMAK ÜZERE TOPLAM 23 BİN 364 HAİN SİLAHLI KUVVETLERDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİR

Bu mücadeleyi demokrasi tarihinde önemli bir milat olarak nitelendiren Akar, birlik ve beraberlik, egemenlik ve bağımsızlığın timsali olan kahramanların fedakarlıklarının asla unutulmayacağını vurguladı. Hain darbe girişimini yapanlarla, bunlarla alakalı olanlarla sonuna kadar mücadele içinde olacaklarını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"15 Temmuz 2016'dan bugün kadar 8 bin 415'i bakan onayı ile olmak üzere toplam 23 bin 364 hain Silahlı Kuvvetlerden ihraç edilmiştir. Bin 384'ü bakan onayı ile olmak üzere bin 997 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır. 2 bin 125 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ ile mücadele kapsamında yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılıyor. Elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün halinde mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. İçimizden hainler temizlendikçe TSK çok daha güçlü şekilde, gerçek evlatlarının kahramanlık ve fedakarlığıyla kendilerine verilen bütün görevleri eksiksiz yerine getirmiş, getirmeye devam etmektedir."

"KARA KUVVETLERİMİZİN MUHARİP İMKAN VE KABİLİYETLERİNİN ARTIRILMASI MAKSADIYLA KOMANDO TUGAY SAYIMIZ 17'YE YÜKSELTİLMİŞTİR"

Hain darbe girişimden bir ay sonra TSK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı ile ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdiğinin altını çizen Bakan Akar, "Hain darbe girişimi sonrasından bugüne kadar Kara Kuvvetlerimiz, 176 büyük çaplı operasyon icra etmiştir. Suriye ve Irak'ta gerçekleştirilen 10 büyük harekat ile büyük bir alan terör örgütlerinden temizlenmiş, güvenli bölgeler haline getirilmiştir. 2016 yılından itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve katılım sağlanan tatbikat faaliyetleri her yıl bir önceki yıllara göre önemli bir artış göstererek son 5 yılda 500'e yakın ulusal ve uluslararası çapta eğitim, tatbikat faaliyeti büyük bir başarıyla gerçekleştirilmiştir. Kara Kuvvetlerimizin muharip imkan ve kabiliyetlerinin artırılması maksadıyla komando tugay sayımız 17'ye yükseltilmiştir. 17 komando tugayımızın tamamı vatanı, milleti için angaje olmuş ve görevlerinin başındadır" dedi.

"TCG GİRESUN GEMİMİZ, 182 GÜNLÜK KESİNTİSİZ SEYİR SÜRESİNE ULAŞARAK BU ALANDA ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE ETMİŞTİR"

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ise deniz seyir sürelerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine geldiğini, 2020'de 200 bin saate ulaşıldığını belirten Bakan Akar, "Dünyadaki en büyük orduların dahi kesintisiz 150 günlük seyir sürelerini büyük başarı olarak kabul ettiği bir ortamda TCG Giresun gemimiz, 182 günlük kesintisiz seyir süresine ulaşarak bu alanda önemli bir başarı elde etmiştir" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının semaların korunmasında ve terörle mücadele harekatlarında son 5 yıldaki harekat uçuşu sayısını büyük oranda artırdığını belirterek, "Tüm bunların yanı sıra Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz daha birçok faaliyeti de başarıyla icra ederek her zamankinden çok daha güçlü ve kararlı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir" diye konuştu.

Bakan Akar, bazı savunma ve güvenlik konularına da değinerek sözlerini, "TSK ile alakalı herkes bir şey söylüyor, ordubozanlar var, fitne fesat çıkarmaya çalışanlar var, bunların hepsini bir tarafa bırakıyoruz, diyoruz ki asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla Peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadeleriyle tamamladı.

(Utku Şimşek - Yunus Emre Kartal - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması
Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması

Hulusi Akar, 15 Temmuz, Milli, TSK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması - Son Dakika


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