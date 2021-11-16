Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunda, güvenlik ortamının yeniden şekillendiğini, güç dengeleri, aktörler ve rollerin sürekli değiştiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde özne haline geldiğini, etki ve ilgi alanının her geçen gün genişlediğini bildiren Akar, "Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı, en yoğun faaliyetlerini sürdürdüğümüz bu dönemde doğal olarak TSK'nın da görev ve sorumlulukları artmaktadır. Bu kapsamda Mehmetçik, egemenlik, bağımsızlık ve güvenliğimiz için yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleye; mavi vatanımızda ve semalarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumaya, azim ve kararlılıkla devam etmektedir." diye konuştu.

FETÖ, PKK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam ettiğini ifade eden Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Özellikle ifade etmek isterim ki ülkemizin ve milletimizin güvenliği için icra edilen tüm operasyonlar, uluslararası hukuka uygun, Irak ve Suriye'nin hak ve hukukuna saygılı, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır." dedi.

Akar, birilerinin "sivillere zarar verildiği, bazı etnik ve dini grupların hedef alındığı" gibi asılsız iddialarla sis tabakası ve suni gündem oluşturmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Bunlar beyhude bir çabadır. Biz, sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan masum insanlar ile tüm dini ve etnik grupların güvenliğine de büyük önem vermekteyiz. Operasyonlarımızda ayrıca tarihi ve kültürel dokular başta olmak üzere çevrenin korunmasına da azami dikkat ve hassasiyet göstermekteyiz. Bir kez daha vurgulamak isterim ki binlerce yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu birlikte paylaştığımız Kürtler bizim kardeşimizdir. Türk-Kürt kardeştir. Bunun en açık göstergesi şanlı bayrağımız ve sancağımız için canlarını feda eden ve şehitliklerimizde bir arada yatan kahramanlarımızdır. Bizim için terörün ve teröristin etnik, dinsel, mezhepsel ayrımı söz konusu değildir. Terörist teröristtir."

Başta ABD olmak üzere yabancı muhataplarına "PKK eşittir YPG" olduğunu her seviyede dile getirdiklerini, teröristlere verilen her türlü desteğin kesilmesini ısrarla talep ettiklerini aktaran Akar, şöyle konuştu:

"PKK eşittir YPG olduğu hususunda hiçbir tereddüt bulunmamaktadır. Esasen, bizzat terörist elebaşları da Suriye'deki sözde komutanların, daha önce PKK saflarında yer aldığını basında açıkça itiraf etmiştir. Ayrıca ABD Senatosunda düzenlenen oturumlarda, bazı uzmanlar ABD'nin YPG ile ilişkisinin sonlandırılması gerektiğini belirtmektedir. Sonuç olarak asil milletimizi, 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Bizim için terörist neredeyse hedef orasıdır. Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde"

Pençe serisi harekatlarla Irak'ın kuzeyinde teröristlerce "girilemez" denilen yerlere girildiğini, bölgede yıllarca teröristler tarafından geniş bir alan içinde kullanılan barınak, sığınak, depo ve sözde karargahların tahrip edildiğini dile getiren Akar, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesindedir. Terör örgütü sözde elebaşları iki gece aynı yerde yatamamaktadır. Irak için de tehdit teşkil eden ve bölgedeki istikrara zarar veren terör örgütü ile mücadele, Irak'la koordineli ve yakın iş birliği içerisinde sürdürülmektedir." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının başarıyla icra edildiğini, İdlib bölgesinde Bahar Kalkanı harekatıyla da yeni bir göç dalgası ve başta kadınlar ile çocuklar olmak üzere insanlık dramının yaşanmasının da önlendiğini anımsatan Akar, "Unutulmamalıdır ki terör koridoru engellenmeseydi ülkemiz çok daha büyük ve kapsamlı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalacaktı. Bu operasyonlar sonucunda, yaklaşık 470 bini İdlib'e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönmüştür. Suriye harekat alanında zaman zaman ateşkes ihlalleri ve saldırılar meydana gelmektedir. Yapılan her türlü tacize ve saldırıya misliyle karşılık verilmekte, her türlü tedbirler alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 29 Eylül'de Soçi'de yapılan görüşmeden sonra taciz ve saldırılarda bir azalma meydana geldiğini dile getiren Akar, "Bu çerçevede, Suriye konusunda Rusya ile sahada ve masada temas ve koordinasyonumuz devam etmektedir. Güvenli hale getirilen bölgelerde hayatın normalleşmesi için ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, 14 hastanede yaklaşık 3 milyon kişiye sağlık hizmeti verilmiş, terör örgütünün zarar vererek kapattığı ve Türkiye tarafından yeniden eğitim ve öğretime açılan bin 325 okulda 300 binden fazla öğrenciye eğitim desteği sağlanmış; 500'den fazla cami ve kilise onarılarak hizmete sunulmuştur. Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, insani trajedilerin son bulması için her türlü gayret gösterilmektedir." açıklamalarında bulundu.

"Biz Libya'da yabancı güç değiliz"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sadece ülkesinin güvenliği için değil, dost ve kardeş ülkelerin barış, huzur ve güvenliği için de mücadele ettiğini aktaran Akar, "500 yıllık kardeşlik bağlarımız olan Libya'da ikili anlaşmalarımız ve TBMM'nin onayı doğrultusunda bulunuyor; askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleri icra ediyoruz. Bir hususun iyi anlaşılması lazım, Biz Libya'da kesinlikle yabancı güç değiliz." dedi.

Şu anda Libya'da istikrar adına bir gelişme varsa ve siyasi süreç başlamışsa bunun Türkiye'nin katkılarıyla mümkün hale geldiğini ifade eden Akar, "Libya makamları da bu gerçeği ifade etmektedir. Amacımız 'Libya, Libyalılarındır' anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmaktır." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afganistan'da bugüne kadar önemli görevler üstlendiğini, BM ve NATO kararlarına istinaden TSK bünyesinde Afganistan'da 2002'den itibaren yaklaşık 20 bin personel görev yaptığını belirten Akar, şunları kaydetti:

"ABD ve NATO'nun Afganistan'dan ayrılma kararını müteakip beklenenden hızlı gelişen ve şartların daha da güçleştiği son süreçte, tahliye kararı alınmış ve 48 saatten az bir süre içerisinde, planlandığı şekilde tahliye işlemi başarıyla tamamlanmıştır. Mehmetçik, bugüne kadar görev aldığı tüm coğrafyalarda olduğu gibi Afganistan'da da atalarımıza ve şanlı tarihimize yaraşır şekilde görevlerini başarıyla icra ederek yerel halkın gönlünü kazanmış, dünya barışına hizmet etmenin gururuyla sağ salim ülkesine dönmüştür. Türkiye olarak bundan sonra da bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda tüm Afgan halkı için önemli olan Kabil Havaalanı'nın işletilmesine yönelik çalışmalara Katar ile birlikte devam etmekteyiz."

(Sürecek)