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Son dakika haber... Bakan Akar: Bu yıl 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Akar: Bu yıl 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirildi

31.12.2021 15:30
Son dakika haber... Bakan Akar: Bu yıl 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirildi

Bir son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 33 bin 259, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 33 bin 259, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Bakan Akar, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında, görevlerini başarıyla yerine getirdikleri bir yılı geride bıraktıklarını, bakanlık olarak artan bir motivasyonla 2022 yılına hazırlandıklarını belirtti. Bakanlığın görev ve sorumluluklarının arttığını belirten Akar, "Bu kapsamda cumhuriyet tarihimizin en yoğun, en etkili tedbirleriyle ve 'hudut namustur' anlayışıyla korunan hudutlarımızda 01 Ocak 2021'den itibaren 308 bin 716 göçmenin geçişi engellenmiş; yakalanan 99 bin 546 düzensiz göçmen ile 480 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Terörle mücadelemiz ise başta FETÖ, PKK/PYD- YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 33 bin 259, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

'TERÖR KORİDORU ENGELLENDİ'Bakan Akar, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla terör örgütlerine karşı mücadele etmeye, 84 milyon vatandaşı terör belasından kurtarmaya kararlı olduklarını vurgulayarak, "Bu kararlılıkla Suriye'nin kuzeyinde icra ettiğimiz operasyonlarla sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoru engellenmiş, parçalanmış ve hudutlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Bu harekatlar sonrası yaklaşık 470 bini İdlib'e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönebilmiştir. Güvenli hale getirilen bölgelerde yeni bir göç dalgasının olmaması ve hayatın normalleşmesi için de ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak faaliyetlerimiz devam etmektedir. Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, insani trajedilerin de son bulması için her türlü gayret gösterilmektedir" diye konuştu.'KIBRIS BİZİM MİLLİ MESELEMİZDİR'Akar, terörle mücadelenin yanı sıra denizlerdeki ve semalardaki faaliyetlere de aralıksız devam edildiğini, hak, alaka ve menfaatlerin azim ve kararlılıkla korunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye olarak tüm sorunların olduğu gibi Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların da uluslararası hukuka uygun, barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalog ile çözülmesinden yanayız. Sorunların bu şekilde çözülmesi için bugüne kadar büyük gayret gösterdik. Türk ve Yunan halklarının bölge zenginliklerinden de adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşaması, Ege Denizi'nin Türkiye ve Yunanistan arasında bir dostluk denizi olması için her türlü gayreti göstermeye bundan sonra da devam edeceğiz. Aynı şekilde Kıbrıs'ta da sorunların eşit, egemen, bağımsız iki devlet bağlamında çözümü için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kıbrıs, bizim milli meselemizdir. Garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz."Bakan Akar, FETÖ ile mücadelenin elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle devam edildiğini belirterek, "Kahraman ordumuz FETÖ'den temizlendikçe daha da güçlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 'TSK'NIN İMKANLARI HER GEÇEN GÜN DAHA DA ARTMAKTA'Bakan Akar, Türkiye'nin tarihiyle, değerleriyle, coğrafyasıyla, ordusuyla büyük ve güçlü bir ülke olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada var olmak için ordumuzun etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini daha da artırmak zorundayız. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği, teşviki ve desteğiyle yerli ve millilik oranını yüzde 80'ler seviyesine yaklaşan savunma sanayimizi daha ileri seviyelere taşımak için çalışmalarımızı da aralıksız sürdürmekteyiz. Hayata geçirilen projelerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı ailesi olarak tüm personelimizin birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak gösterdiği üstün gayretler, yerli ve milli savunma sanayimizin kahraman ordumuza kazandırdığı ve bundan sonra kazandıracağı imkan ve kabiliyetler ile önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılar elde edeceğimize yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şu anda karada, denizde ve havada; yurt içinde, sınır ötesinde ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan değerli silah arkadaşlarıma kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler temenni ediyor; her birini alınlarından öpüyorum. Tüm personelimize, gazilerimize, emeklilerimize, güvenlik güçlerimize ve onların aileleri ile birlikte şehitlerimizin kıymetli ailelerine yeni yılda en samimi duygularla sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."


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Hulusi Akar, Suriye, Milli, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Akar: Bu yıl 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bakan Akar: Bu yıl 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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