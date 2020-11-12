Son dakika haber: Bakan Akar: "Dış Askeri Yardım faaliyetleri kapsamında; 2020 yılında 21 ülke ile Askeri Mali İş Birliği Anlaşması/Nakdi Yardım Uygulama Protokolü...
12.11.2020 10:43
Bir son dakika haberine göre Bakan Akar: "Dış Askeri Yardım faaliyetleri kapsamında; 2020 yılında 21 ülke ile Askeri Mali İş Birliği Anlaşması/Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalanmıştır.
Bakan Akar: "Dış Askeri Yardım faaliyetleri kapsamında; 2020 yılında 21 ülke ile Askeri Mali İş Birliği Anlaşması/Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalanmıştır." - ANKARA
Bakan, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: İHA
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