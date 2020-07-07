Son dakika haber: Bakan Akar: "(Guerini ile) Samimi geçen görüşmede Libya, Suriye, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile...
Son dakika haberine göre Bakan Akar: "(Guerini ile) Samimi geçen görüşmede Libya, Suriye, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile bölgesel konularda bilgi alışverişinde bulunduk."
Bakan Akar: "(Guerini ile) Samimi geçen görüşmede Libya, Suriye, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile bölgesel konularda bilgi alışverişinde bulunduk."
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 20:33 Kaynak: AA
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