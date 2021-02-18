Son dakika haber: Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü
18.02.2021 00:57
Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
Bugün yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bölücü terör örgütü PKK tarafından Gara'da şehit edilen personel ve vatandaşlar için başsağlığı dileklerini de iletti. - ANKARA
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