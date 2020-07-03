Son dakika haber | Bakan Akar, Libya Başbakanı Serrac ile görüştü
Son dakika güncel haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'taki temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Libya'daki durumun yanı sıra iki ülke arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası ele alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:02 Kaynak: İHA
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