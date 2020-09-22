Son dakika haber! Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndaki görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Akar tarafından, Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarına vurgu yapıldı, Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceği belirtildi. Birleşmiş Milletlerce tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını ifade eden Bakan Akar; Türkiye'nin, 'Libya Libyalılarındır' anlayışıyla bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceğini, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini ifade etti.