Son dakika haber: Bakan Akar, Malili mevkidaşı Camara ile bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika haber: Bakan Akar, Malili mevkidaşı Camara ile bir araya geldi

06.04.2022 04:37

Son dakika haber... MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Sadio Camara ile bakanlıkta görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Sadio Camara ile bakanlıkta görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Sadio Camara ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Sadio Camara ile görüşmesinde, Mali'de son dönemde gerçekleştirilen terör saldırılarını kınayarak Türkiye'nin terörle mücadelede iş birliği ve tecrübe paylaşımına hazır olduğunu belirtti" ifadelerine yer verildi.

Son dakika haber: Bakan Akar, Malili mevkidaşı Camara ile bir araya geldi
Son dakika haber: Bakan Akar, Malili mevkidaşı Camara ile bir araya geldi
Son dakika haber: Bakan Akar, Malili mevkidaşı Camara ile bir araya geldi

YORUMLAR
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Hulusi Akar, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Akar, Malili mevkidaşı Camara ile bir araya geldi - Son Dakika


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