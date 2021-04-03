Son dakika haber! Bakan Akar, Namaz Dağı'nda terörle mücadele tedbirlerini inceledi - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Akar, Namaz Dağı'nda terörle mücadele tedbirlerini inceledi

03.04.2021 22:46

Son dakika haberler: Bakan Akar, Namaz Dağı'nda terörle mücadele tedbirlerini inceledi (2)'TERÖRİSTLERİN ARTIKLARI, KISA SÜREDE OPERASYONLARLA BİTECEK'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'taki temasları kapsamında, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Bakan Akar, Namaz Dağı'nda terörle mücadele tedbirlerini inceledi (2)

'TERÖRİSTLERİN ARTIKLARI, KISA SÜREDE OPERASYONLARLA BİTECEK'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'taki temasları kapsamında, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Prestij Caddesi'ndeki esnafla bir araya geldi. Şırnak halkına hem terörle mücadelede hem de koronavirüsle mücadelede elde ettikleri başarı dolayısıyla tebriklerini ileten Akar, şöyle konuştu

Buradaki arkadaşlarımızı ve Şırnaklı hemşehrilerimizi kutluyorum. Aldığınız tedbirler şahane. Bunu devam ettireceğiz bir müddet daha. Ondan sonra çok rahat dönem başlayacak. Evler yapılmış; yollar, caddeler yapılmış, dükkanlar açık. Bundan sonra da herkesin güven içinde, rahat, huzurlu, ileri büyük güvenle istekle bakmak suretiyle inşallah her şey daha güzel olacak. Bu konudaki çalışmaların daha iyi sonuç vereceğine inanıyoruz. Bizler, sizlerle gurur duyuyoruz. Şırnak ile gurur duyuyoruz. Şırnaklı hemşehrilerimizin başarısı ile hem terörle mücadele konusunda hem de hayatın normalleşmesi konusundaki başarılarıyla gurur duyuyoruz. Gerçekten şu gelinen nokta, çok önemli bir nokta. Her şeye rağmen tüm engellemelere rağmen bir sürü fitne, fesata rağmen Şırnaklı hemşehrilerimiz işin içinden çıktılar, bu noktaya gelindi. Bundan sonrası çok daha kolay. Devlet sizin için var. Ankara sizin için var. Askeri, sivili buradaki vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin, kardeşlerimizin rahatı, huzuru için var. Buna çalışıyoruz. Burada geri kalan birtakım artıkları var. O teröristlerin artıkları var. Onlar da çok kısa bir süre içinde Mehmetçiğin çalışmalarıyla operasyonlarıyla bitecek. Ondan sonra sen sağ ben selamet. Birlik, bütünlük esaslı biz kardeşiz. 780 bin kilometrekarelik vatan toprağımız var. 84 milyon kardeşiz. Bu 84 milyonluk kardeşliğimiz devam edecek, pekişecek. Bizim binlerce yıllık tarihimiz var. Dolayısıyla ileri doğru yapacağımız işimiz var, omuz omuza.

Şırnak esnafı da Bakan Akar ve kuvvet komutanlarına yaptıkları ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

Son dakika haber! Bakan Akar, Namaz Dağı'nda terörle mücadele tedbirlerini inceledi
Son dakika haber! Bakan Akar, Namaz Dağı'nda terörle mücadele tedbirlerini inceledi
Son dakika haber! Bakan Akar, Namaz Dağı'nda terörle mücadele tedbirlerini inceledi
Son dakika haber! Bakan Akar, Namaz Dağı'nda terörle mücadele tedbirlerini inceledi

Ali Hamza Pehlivan, Toros Dağları, Şırnak, Namaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Akar, Namaz Dağı'nda terörle mücadele tedbirlerini inceledi - Son Dakika


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