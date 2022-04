Bakan Akar: "(Pençe-Kilit operasyonu) Şu ana kadar 57 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

Düzce'de şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit operasyonunu tüm mağaraları temizlemeden bitirmeyeceklerini belirterek, "Şu anda 57 terörist temizlendi. Bu sayı ilerleyen günlerde daha da artacak" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Düzce'de düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Akar, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar hem yurt içinde hem yurt dışında çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Bakan Akar, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti eski Türkiye değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık uluslararası ortamda özne haline gelmiştir. Bunun manası da, ilgi ve etki alanımız genişlemiştir. Bir taraftan Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta Doğu'da, Afrika'nın kuzeyinde hem kendi hem de dost ve kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini kollamak için mücadelemizi sürdürürken, diğer taraftan da bütün dünyada ilgi alanımız nerede ne oluyorsa orayla ilgileniyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çabalarla hain darbe girişimine rağmen çok şükür TSK dimdik ayakta. Yaptığı operasyonlarla, tatbikatlarla bazılarının heveslerini kursaklarında bıraktık. Artık 'TSK bunu yapamaz, şunu yapamaz' diye FETÖ'cülerin yaptıkları propagandanın hiçbir anlamı olmadığını Mehmetçik bir kez daha Türkiye'ye ve dünyaya gösterdi" dedi.

"BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ TERÖRLÜ MÜCADELE"

Bakan Akar, önceliklerinin terörle mücadele olduğunu belirterek, "40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan bu terör belasından asil milletimizi kurtarmakta kararlıyız. Milletimiz ölürsek 'şehit', kalırsak 'gazi' diyecek. Bütün mücadeleyi hem yurt içinde hem de yurt dışında sürdürdük, sürdüreceğiz. Ne zamana kadar? En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar. Nereye kadar? Terörist neredeyse oraya kadar. İnşallah bu terör belasından kurtulduktan sonra burada milletimizin çok daha rahat, çok daha güven içerisinde hayat sürdürmesi mümkün olacaktır. Geçtiğimiz günlerde Doğu'da, Güney Doğu'da bazı ilçelerimizi ziyaret ettik. Gerçekten her şey çok değişti ve değişmekte, bunu tamama erdireceğiz. Orada iftar sırasında ve sonrasında bütün insanlar camiler doldu taştı. Gidenler, gelenler, kadınlar, kızlar herkes sokaklarda. Çok ciddi bir rahatlama var. İnşallah bu ebedi olacak tamam erecektir" ifadelerini kullandı.

"YURDUMUZU HER TÜRLÜ DIŞ ETKİYE KARŞI KİLİTLİYORUZ"

Pençe-Kilit operasyonuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En son bildiğiniz gibi Pençe-Kilit harekatını başlattık. Bu kilidin bir manası var. İnşallah yurdumuzu her türlü dış etkiye karşı kilitliyoruz. Bu harekatı Mehmetçik başarıyla tamamladıktan sonra temenni ediyoruz ki teröristler uzak duracaklar. Ama bu bitmeyecek. Biz en son terörist nerdeyse onun peşinden koşacağız. Şuanda Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristler bunun hissediyor ve elebaşları aynı yerde iki gece yatamıyor, korkulu bekliyor. Dolayısıyla inşallah korktukları başlarına gelecek. Bütün yazdıklarında, çizdiklerinde, açtıklarında, kapattıklarında bittiklerini görüyorlar. Bundan dolayı da masum insanlara saldırmak içinde talimatlar veriyorlar alçaklar. Askerin karşısında duramayanlar, olayları başka yerlere taşımaya çalışıyor. Askerimiz, polisimiz Türkiye'nin neresinde olursa olsun onlara gerekli cevabı vermek üzere hazır bekliyor ve Mehmetçik dağlarda 8,5 metreye varan kar kalınlığında eksi 32 derece olan sıcaklıkta mücadelesini sürdürüyor. Zor iklim şartlarında, zor hava koşullarında moral ve motivasyonu eksik olmadan bu mücadeleyi sürdürüyor. İki gün önce dağda, operasyon bölgesinde yaptığımız iftarda gerçekten insanın gözleri yaşarıyor. Hiç kimsede kırgınlık yok, dargınlık yok yüksek moralle, yüksek motivasyonla büyük bir özgüvenle orada vatana hizmet etmenin bir gururunu yaşadılar. Bulunduğumuz alanda çok sayıda mağara var. Bu mağaraları tek tek temizlemek suretiyle operasyonlarımız devam ediyor. Bu arada alçakça döşenen el yapımı patlayıcılardan dolayı da maalesef şehitlerimiz var. Bu konuda da tedbir alındı ve bu şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 57 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar neticesinde teröristlerde çok ciddi bir çöküş olduğunu görüyoruz. Fakat bu hiçbir zaman rehavete sebebiyet vermesin diyoruz arkadaşlarımıza. İnşallah burada bitireceğiz. Bizim şehit anne ve babalarına söyleyeceğimiz en önemli şey, söz verdiğimiz gibi şehitlerimizin kanı yerde kalmadı kalmayacak. Şehitlerimizin ve gazilerimizin evlatlarımızın özellikle çocuklarının gözyaşlarını hesabını sorduk sormaya da devam edeceğiz, bunda da kimsenin şüphesi olmasın."

"ÖRGÜTÜN SONUNU GETİRMEKTE KARARLIYIZ"

"Biz örgütün sonunu getirmekte kararlıyız" diyen Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Denizlerimiz var, semalarımız var, Ege'de Akdeniz'de Kıbrıs'ta, Libya'da Azerbaycan'da dost ve kardeşlerimizin ve yine kendi hak ve menfaatlerimizin gerçekleşmesi devam ediyor. Biz her zaman komşumuz Yunanistan ve diğer ülkeler ile her zaman söylediğimiz şey, dostluktan yanayız, uluslararası hukuktan yanayız, konuşmaktan yanayız. Bunları söylüyoruz. 'Hiçbir şekilde hakkımızı çiğnetmeyiz, bunu bilin' diyoruz. Silahlı kuvvetler olarak silah arkadaşlarımız gerekli reaksiyonları gösterdiler, gösteriyorlar. Bu teröristler ile ilgili yapılan çalışmalarda yaptığımız faaliyetlerde terörle mücadele de Irak ve Suriye başta olmak üzere bütün komşularımızın hudutlarına saygılıyız. Egemenliklerine saygılıyız. Haklarına saygılıyız. Fakat bizim bütün problemimiz, bütün işimiz teröristlerle. Biz 85 milyonun kardeş olduğu, 85 milyonun tek ve bir olduğunu tekrar tekrar söylüyoruz. Bizim tek hedefimiz var teröristler. Bunun dışında hiçbir şekilde olayların çarpıtılmaması lazım. Suriye'nin kuzeyinde birileri bu teröristlere akıl vermekte, onlara bu terör propagandasıyla bir şeyler yapmaya çalıştılar. Mehmetçikte onları kazdıkları çukurlara gömdü. Hiçbir şekilde, hiçbir oluşuma Suriye'nin kuzeyinde meydan vermeyeceğimizi, müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım. Eğer o müdahaleyi zamanında yapmasaydık, TSK çok farklı işlerle uğraşacaktı. Bunlara müsaade etmeyeceğimizi bilmelerini istiyoruz. Libyalı kardeşlerimizde, Azerbaycanlı kardeşlerimiz ile omuz omuza tek yumruk olarak desteklemeye devam ediyoruz. Askeri işbirliğimizi her zaman gösterdik, destek vermeye de devam edeceğiz. Silahlı kuvvetlerin bu başarısında en büyük pay şehitlerimize ve gazilerimize ait. Biz şehitlerimizi ve gazilerimizi her zaman ve her yerde onların hatıralarını büyük bir saygıyla, büyük bir minnetle anıyoruz. Onlara her zaman Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyoruz. Annelere babaları şükranlarımızı sunuyoruz. Şehit ve gazi ailelerimizin ailelerine ne yapsak karşılığını veremeyiz. Biz milletimiz ile diğer milletlerde olmadığı kadarı ile şehit ailelerimize sahip çıkıyoruz. Şehidine sahip çıkmakta ve bu Türk milletinin en önemli özelliklerinden birisidir."

Konuşmanın ardından Akar, şehit yakınları ile hatıra fotoğrafı çektirdi, sohbet etti.

(Enes Bektaş -Selçuk Akyol- Ali Yıldız/İHA)