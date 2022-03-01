Son dakika haber! Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haber! Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

01.03.2022 17:41
Son dakika haber! Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ukrayna bağlamındaki son gelişmeler ele alındı. Bakan Akar, tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için ateşkese ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin bölgede barış ve insani yardım için çalışmaya devam edeceğini, bu amaçla üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.


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Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu telefonda görüştü Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu telefonda görüştü Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yla telefon görüşmesinde Ukrayna'da tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için... Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yla telefon görüşmesinde Ukrayna'da tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için... Şoygu: 'Rusya Silahlı Kuvvetleri, hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyona devam edecek' Şoygu: 'Rusya Silahlı Kuvvetleri, hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyona devam edecek'

Sergey Şoygu, Hulusi Akar, Rusya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü - Son Dakika
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