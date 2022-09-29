Son dakika haber: Bakan Akar: TSK 140 kilometre girdi, 16 terörist mağarasını tahrip etti (2)

'BİZİM İŞİMİZ YAPMAK'

Şırnak'a sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir otelde düzenlenen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programına katıldı. Toplantıda, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti Mardin milletvekilleri Cengiz Demirkaya ve Şeyhmus Dinçel, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu da yer aldı. Burada konuşan Özhaseki, yıllar önce özellikle kardeşliğe, dostluğa, muhabbete kurşun sıkanların yıktığı ve yaktığı bir şehirden inşa edilmiş, pırıl pırıl bir Şırnak'ta olmanın memnuniyetini yaşadığını ifade etti. Özhaseki, "Bizim işimiz yapmak. Bazılarının işi yıkmak, fesatlık olabilir. Bazıları dış dünyanın aparatı olarak buralara gelip her türlü kötülüğü yapabilir ama biz onlardan uzağız. Biz Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla yapmaya, inşa etmeye ve gönüller kazanmaya geliyoruz. Bin bir türlü zorluklar içerisinde ülkeye hizmet etmenin yollarını arıyoruz. Siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Parti olarak yıllardır halkın içinde ve halkın bir parçası olduk. 15 seçimi kazandık, 16. seçim için de dimdik ayaktayız. Cumhuriyet tarihi boyunca ne yapılmışsa iktidar olduğumuz dönemdeki 20 yılda daha fazlası yapıldı" dedi. Sekvan KÜDEN- Burak EMEK/ŞIRNAK, -