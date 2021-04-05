Son dakika haber | Bakan Akar: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir."
05.04.2021 15:46
Bir son dakika haberine göre Bakan Akar: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir.
Bakan Akar: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir." - ANKARA
Türk, Güncel, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Bakan Akar: 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir.' - Son Dakika
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