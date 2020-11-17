Son dakika haber... Bakan Akar: "Türkiye olarak her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz.

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Akar: "Türkiye olarak her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz.

Bakan Akar: "Türkiye olarak her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi defaten söyledik, bunun bir mümkünatı yok" - ANKARA

Türkiye, Kıbrıs, Bakan, Politika, Son Dakika - Kaynak: İHA Son Dakika › Politika › Son dakika haber... Bakan Akar: 'Türkiye olarak her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz. - Son Dakika

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