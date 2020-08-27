Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıktaki görüşme öncesinde konuk Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky, Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.
Bakan Akar ve Başbakan Yardımcısı Urisky arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisi alanında iş birliği konuları ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 18:59 - Kaynak: AA
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