Son dakika haber! Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, Malta'da - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, Malta'da

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Malta Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Malta Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

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Akar, beraberinde Orgeneral Güler ile Libya'daki ziyaretlerinin ardından geldiği Malta'nın başkenti Valetta'da temaslarına devam etti.


Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğini ziyaret eden, Büyükelçi Kerem Ahmet Kıratlı ile görüşen Bakan Akar ve Orgeneral Güler, daha sonra Malta Türk Şehitliği'ne gitti.


Anıta çelenk, mezarlara karanfil bırakan Akar, Şehitlik Özel Defteri'ni de imzaladı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 21:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, Malta'da - Son Dakika

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