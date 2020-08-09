'83 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemelerini sürdürüyor. Irak sınırındaki Düğündağı Üs Bölgesi'nde, faaliyetler hakkında bilgi alan Bakan Akar, ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, 16 Haziran 2020'de başlayan Pençe- Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarının 48 gündür başarıyla devam ettiğini söyledi. Bugüne kadar icra edilen operasyonlarda, bölgedeki tüm hakim arazi kesimlerinin kontrol altına alındığını belirten Bakan Akar, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon bölgesindeki arama ve tarama faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi. Bu operasyonlar sırasında teröristlerin bütün inlerine girildiğini, bölgedeki mağara, sığınak, barınakların tek tek kontrol edildiğini vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu: