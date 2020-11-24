Son dakika haber | Bakan Akar: Yanlış yapılmıştır, gerekli işlemler yapılacak - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Akar: Yanlış yapılmıştır, gerekli işlemler yapılacak

24.11.2020 16:26
Son dakika haber | Bakan Akar: Yanlış yapılmıştır, gerekli işlemler yapılacak, System.String[]

Son dakika haberler... MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ticari gemisinde hukuk dışı aramaya ilişkin, "Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı bir şekilde icra edilmiştir.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ticari gemisinde hukuk dışı aramaya ilişkin, "Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı bir şekilde icra edilmiştir. Yanlış yapılmıştır. Bununla alakalı bütün haklarımız mahfuzdur. Dışişleri Bakanlığımızla beraber gerekli faaliyetleri yürütüyoruz, gerekli işlemler yapılacak" dedi.

Bakan Akar, TBMM'de 'nöbetçi bakan' uygulaması kapsamında milletvekilleriyle bir araya gelmeden önce basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Akar, Türk bayraklı geminin Doğu Akdeniz'de durdurularak izinsiz aranmasına ilişkin, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Bunun hukuki temelleri, uluslararası hukuk bakımından sağlam temellere dayanmamaktadır. Bunun uygulaması da aynı şekilde sıkıntılı yürütülmektedir. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'nin izni ve onun oluruyla bütün faaliyetlerin yürütülmesi lazım. Fakat bu konuda maalesef bu harekatı icra edenler bunlara dikkat etmemektedirler" diye konuştu.

'GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK'Milli Mutabakat Hükümeti'nin tüm faaliyetlerine dikkat edilirken Hafter grubu ile ilgili hiçbir işlem yapılmamasına tepki gösteren Akar, "Bu da açık ve net şekilde görülmektedir. Dünkü yapılan olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı bir şekilde icra edilmiştir. Yanlış yapılmıştır. Bununla alakalı bütün haklarımız mahfuzdur. Dışişleri Bakanlığımızla beraber gerekli faaliyetleri yürütüyoruz, gerekli işlemler yapılacak. Olayı takip ediyoruz"  dedi. 'BÖYLE BİR MUAMELE KESİNLİKLE YANLIŞTIR'Akar, bölgedeki benzer gemilerin de aynı uygulama ile karşılaşmamaları için önlem alınacağına dikkat çekerek şöyle dedi: "Tedbirler üzerinde duruyor, onun üzerinde çalışıyoruz. Uluslararası hukuk ne diyorsa, teamüller ne ise ona göre hakkımızı, hukukumuzu savunacağız. Ticari gemiye böyle bir muamele yapılması, bayrak ülkesinin müsaadesi olmadan böyle bir şekilde faaliyet gösterilmesi kesinlikle yanlıştır. Ayrıca ve önemle altını çizmek isterim ki yapılan aramalar sonucunda tamamen orada yiyecek, içecek, insani yardım malzemelerinin olduğunu da onlar da görmüşlerdir. Yapılan harekatın yanlış olduğunu onlar da anlamışlardır. Bu tür harekatı idare edenlerin uluslararası hukuk, teamüllerin yanı sıra ayrıca ön yargıdan uzak, objektif, duygusallıktan uzak davranmaları lazım. Fakat burada görüyoruz ki duygusallık da objektiflikten uzaklık da var. Bu iyi, güzel bir örnek değil. Yanlış bir örnek. Ayrıca maalesef müttefiklerimiz tarafından yapılan açıklamalar da tam olarak gerçeği yansıtmamakta ve maalesef bazı gerçekler çarpıtılmaktadır." 'MEHMETÇİK, GEREKLİ HAZIRLIKLARINI YAPTI'

Bakan Akar, Azerbaycan'da yaşanan gelişmelere ilişkin de "Rusya ile olan münasebetlerimiz, görüşmelerimiz, yazışmalarımız devam ediyor. Bu konuda Sayın Şoygu ile yaptığımız bir muhtıra var. O muhtıra ile ilgili, onun ayrıntılarını belirleyici yönetmelik niteliğindeki çalışmanın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde karşılıklı görüşmeler yoluyla veya yazışmalar yoluyla bunu da sonuçlandıracağız. Görüşmelerimiz gayet güzel gidiyor. Çalışmalarımızı sürüyor. Mehmetçik gerekli hazırlıklarını yaptı, yapmaya devam ediyor. Bir taraftan orada gözlem noktalarında devriye olarak görevlerimiz olacak diğer taraftan oradaki ortak harekat merkezinde arkadaşlarımız olacak. Tabii bu arada da dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan Türkü'ne gerekli yardımı yapmak için orada insani yardım çerçevesinde, patlayıcıların, mayınların temizlenmesi şeklinde hepsi bir arada devam ediyor, planlandığı şekilde yürüyor" değerlendirmesinde bulundu.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Bakan Akar: Yanlış yapılmıştır, gerekli işlemler yapılacak - Son Dakika


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