Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'na yönelik, "Eğer kendilerine güvenselerdi, şurada seçime kalmış neredeyse 10 ay, en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi." dedi.

Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugüne kadar atılan her adımda millete ve ülkeye güvendiklerini, muhalefetin ise ülkeye, millete ve kendisine güveninin olmadığını söyledi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü inşa ettiklerini anımsatan Erdoğan, " İstanbul'umuza denizin altından Marmaray'ı yaptık mı? Avrasya Tüneli'ni yine denizin altından biz yaptık mı? Osmangazi Köprüsü'nü biz yaptık mı? Kardeşlerim, İstanbul- İzmir 6,5 saatti. İstanbul-İzmir'i 3 saate, Bay Kemal sen oranın milletvekilisin, biz yaptık mı? Şanlıurfa- Adıyaman Nissibi Köprüsü'nü yine biz yaptık mı? Kardeşlerim, 26 havaalanından aldık, şu anda 58 havalimanı var. Biz yaptık mı? 6 bin 100 kilometre kara yolu varken şu anda 28 bin kilometre kara yoluna ulaştırdık mı?" diye konuştu.

"Aslında bu tavırlarıyla kendilerine güvenleri olmadığını söylüyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğer kendilerine güvenselerdi, şurada seçime kalmış neredeyse 10 ay, en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi. Hala cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar. Hala diyorlar ki Cumhur İttifakı adayını açıklasın, seçim tarihi belli olsun. Bay Kemal Cumhur İttifakı'nın adayı da belli, seçim tarihi de belli. Gerek şahsım gerek Sayın Bahçeli defalarca seçim tarihini de adayımızı da ilan ettik. Kendi adaylarıyla karşımıza çıkıp eser ve hizmet siyaseti yarışına girmesi gerekenler ise sağıra yatıp 'Hele bir de Erciyes'in tepesindeki karlar erisin.' havasında gökyüzüne bakarak ıslık çalmaya devam ediyorlar. Aslında bu tavırlarıyla kendilerine güvenleri olmadığını söylüyorlar. Seçim filan istemedikleri, hallerinden memnun olduklarını söylüyorlar. Ülkeyi yönetme sorumluluğunun altına girecek, bunların yüreklerinin bulunmadığını söylüyorlar. Milletimize anlatacak vizyonları, hayata geçirecek programları, yönelecek hedefleri olmadığını söylüyorlar ama mecburen bu oyunu oynamaya mecbur oldukları için de sürekli kaçak güreşerek 'yerimiz dar' türküsünü söylüyorlar. Kardeşlerim, siz bunların kürsülerden nasıl höykürdüklerine, sosyal medyada nasıl efelendiklerine, sırtlarını pışpışlayan büyükelçilerden aldıkları cesaretle seslerini nasıl yükselttiklerine bakmayın."

Muhalefet partilerinin ülkeyi yönetmek gibi gaye ve hazırlıklarının olmadığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hiçbir şey yapmadan sadece konuşarak muhalefet yapmanın konforu dururken, eğitimden sağlığa, altyapısından güvenliğine, savaşından salgınına, ekonomisinden tarımına bunca yükün altına soruyorum girerler mi acaba? Girmezler. Bunlar dün de öyleydi, bugün de öyle, eğer gerçek bir değişime maruz kalmazlarsa yarın da öyle olacaklar. Bu tablo karşısında kendi adımıza değil ama ülke adına üzülüyoruz. Çünkü demokraside iktidar kadar muhalefetin kalitesi de önemli. Bunlara bakınca ise sadece coğrafyamızın kadim deyimiyle 'nato kafa NATO mermer' sözünün ete kemiğe bürünmüş halini görüyoruz."

"Hayal aleminden beraberce inşallah gerçek dünyaya indireceğiz"

Siyasette "armut piş ağzıma düş" yöntemiyle yol yürünmediğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir hayaliniz, bir hedefiniz varsa bunun için çalışacaksınız, içini dolduracaksınız, insanları ikna edeceksiniz, gönüller kazanacaksınız gönüller. Tüm bunların sonunda yetki alırsanız da bizim 20 yıldır yaptığımız gibi hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan, işin başına yeniden geçip programlarımızı ne yapacağız, hayata geçireceğiz. Ama bunlar hayalimiz yok, hedefimiz yok, programımız yok ama siz yine de bize oy verin derlerse, bunlara da haddini bildireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi ben sizlere soruyorum, Kayseri bu oyuna gelir mi? Kayserili bu numarayı yutar mı?" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Türkiye'nin 81 vilayeti bu tiyatroyu şıp diye çözmez mi? Yedi düveli kündeye getirmiş Türk milleti bu tezgaha gelir mi? Bu sinsi senaryonun hesabını inşallah 2023 Haziran'ında sandıkta hep birlikte sormaya hazır mıyız? Küresel krizin ülkemize etkilerinden aldıkları cesaretle hiçbir şey yapmadan oturdukları yerden iktidar hevesine kapılanları daldıkları pembe rüyadan beraberce uyandırmaya hazır mıyız? Yürüttüğümüz tarihi mücadeleye destek olmak yerine sürekli çelme takarak kendilerine ülkenin felaketinden ikbal devşirme peşine düşenleri, hayal aleminden beraberce inşallah gerçek dünyaya indireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek yaptığımız hiçbir fedakarlığın, akıttığımız her damla terin, yeri geldiğinde döktüğümüz her damla kanın, attığımız hiçbir adımın boşa gitmediğini cümle aleme hep birlikte göstereceğiz."

"2023 için de niyetimiz hayırdır, akıbetimiz de hayır olacağından şüphe duymuyoruz"

Bir, beraber ve kardeş olarak hep birlikte Türkiye olduklarının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çünkü biz tek millet diyerek 85 milyonun tamamını bağrımıza basıyoruz. Çünkü biz tek bayrak diyerek şehitlerimizin tamamını yad ediyoruz. Çünkü biz tek vatan diyerek topraklarımızın tamamını kucaklıyoruz. Çünkü biz tek devlet diyerek son devletimiz Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma kararlılığımızı anlatıyoruz. Ne diyor Kayserili şair? Bakalım biliyor musunuz? Tek millet, el ele ikbal ile yürür. Tek bayrak, en kadim zirveyi görür. Tek vatan uğruna canını verir tek devlet bağımsız, hür olduğunda. Evet bu değerleri, bu ilkeleri, bu çağrıyı benimseyen herkesle birlikte yol yürümeye, dava arkadaşlığı yapmaya, istiklal ve istikbal mücadelesi bayrağını yükseltmeye hazırız.

Varsa yanlışlar düzeltilir, hatalar telafi edilir, eksikler tamamlanır, kırgınlıklar giderilir yeter ki sebebi vücudumuz olan imanımıza halel gelmesin. Yeter ki inancımızın sembolü ezanlarımız susmasın. Yeter ki bağımsızlığımızın timsali, bayrağımız inmesin. Yeter ki evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras olan geleceğimize halel getirecek nifaklara, bozgunculuklara itibar edilmesin. Bunların dışında bir araya gelemeyeceğimiz, birlikte yol yürüyeceğimiz kimse olmadığına inanıyoruz. Biz her zaman 'niyet hayır, akıbet hayır' sözündeki hikmete inandık.

Eğer şartlara teslim olsaydık, değil 20 yıl, 2 yıl bile bu ülkeye hizmet edemezdik. Ülkemizin geleceğinde kritik bir dönüm noktası olan 2023 için de kardeşlerim niyetimiz hayırdır, akıbetimiz de hayır olacağından şüphe duymuyoruz. Kayseri'nin bu mücadelemizde de en ön saflarda bizimle birlikte olacağına inanıyorum. Şimdi öyle bir ahitleşelim ki duymayan kalmasın. Şimdi öyle bir sözleşelim ki dostlarımızın yürekleri ferahlasın, düşmanlarımızın kalpleri dalsın."

(Sürecek)