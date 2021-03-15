Son dakika haber | Bakan Akar: "(Yunanistan ile görüşmeler) Yunan komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmelerinin hem bölge, hem...
15.03.2021 16:01
Son dakika gündem haberi... Bakan Akar: "(Yunanistan ile görüşmeler) Yunan komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmelerinin hem bölge, hem kendileri hem de Yunan halkının refahı için önemli olduğunu değerlendiriyoruz.
Bakan Akar: " (Yunanistan ile görüşmeler) Yunan komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmelerinin hem bölge, hem kendileri hem de Yunan halkının refahı için önemli olduğunu değerlendiriyoruz." - ANKARA
Yunanistan, Yunan, Güncel, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Bakan Akar: '(Yunanistan ile görüşmeler) Yunan komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmelerinin hem bölge, hem... - Son Dakika
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