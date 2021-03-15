Bakan Akar: Tatbikatları tehdit unsuru olarak zikrediyorlar, bir yere varmaları mümkün değil - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile görüşmelere önem verdiklerini belirterek, "Tatbikatları bir tehdit unsuru olarak devamlı zikrediyorlar. Bunlarla bir yere varmalarının mümkün olmadığını, bunların Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) karşısında hiçbir kıymetiharbiyesi olmadığını görmeleri, bilmeleri lazım" dedi.

Bakan Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcılarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yurt içi ve yurt dışındaki birlik komutanlarının yanı sıra Ordu ve Kuvvet Komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Toplantıda, savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler ele alındı.

'TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SIKIŞTI'Bakan Akar, TSK'nın yoğun bir dönemden geçtiğini, terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini belirterek, görevlerini başarıyla yerine getiren tüm personeli kutladı. Akar, "Terör örgütü PKK gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında ciddi şekilde sıkıştı. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" dedi.'BİR YERE VARMALARI MÜMKÜN DEĞİL'Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Akar, Türkiye ile Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasında yapılması planlanan istişari görüşmeleri hatırlatarak, şunları kaydetti: "Yunanistan başta olmak üzere tabii ki Mısır da dahil tüm komşularımızla iyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi 'diyalog', 'uluslararası hukuka saygı' diyoruz. Fakat maalesef Yunanistan hala iyi komşuluğa yakışmayan bir üslupla, tehdit, gerilimi artırıcı, tırmandırıcı bir takım uygulamalarla bu iyi komşuluk ilişkilerimizin tesisine engel, mani oluyorlar. Konuları her seferinde Türkiye-Yunanistan arasında olmaktan çıkarıp Türkiye-AB, Türkiye-ABD gibi olayı yansıtmak suretiyle birtakım faydalar elde edebileceklerini zannediyorlar. Fakat bu şekilde bir yere varmaları mümkün değil. Bunu kabul etmiyoruz. Tatbikatları bir tehdit unsuru olarak devamlı zikrediyorlar. Bunlarla bir yere varmalarının mümkün olmadığını, bunların Türkiye, TSK karşısında hiçbir kıymetiharbiyesi olmadığını görmeleri, bilmeleri lazım."'İSTİŞARİ GÖRÜŞMELERE ÖNEM VERİYORUZ'Bakan Akar, Yunanistan'ın da iyi komşuluk ilişkilerine, diyaloğa, görüşmelere önem vermesinin gerekliliğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Çünkü biz önem veriyoruz. İstişari görüşmelere önem veriyoruz, NATO'daki ayrıştırma görüşmelerine önem veriyoruz, güven artırıcı önlemler çerçevesinde yaptığımız görüşmelere önem veriyoruz. Güven artırıcı toplantılardan dördüncü toplantı için Yunan muhataplarımızı Türkiye'ye beklediğimizi her fırsatta söylemeye devam ediyoruz. Uluslararası, ikili hukuk, tarihi süreç bakımından haklı olduğumuzun bilincindeyiz ve dolayısıyla çok rahatız. Her konuyu konuşmaya hazır olduğumuzu tekrar tekrar söylüyoruz. Bizim temennimiz Yunan komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmelerinin hem bölge, hem kendileri hem de Yunan halkının refahı için önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü içinde bulundukları ekonomik koşullarda hala silahlanma konusunda birtakım girişimlerde bulunuyorlar. Bunların da Yunan halkının aleyhinde olduğunu herkes biliyor. Özellikle bazı Yunan akademisyenlerin, bazı siyasilerin, emekli bazı sivil, asker bürokratların bu konulardaki açıklamaları da bizim görüşlerimizi paylaştıklarını gösteriyor."