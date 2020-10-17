Son dakika haber! Bakan Albayrak'tan doğal gaz rezervinin artmasına ilişkin paylaşım Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküpü bulmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"Nasiptir, nasip. Rabb'im bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek."