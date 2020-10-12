Bakan Albayrak'tan 'Oruç Reis' paylaşımı - Son Dakika

Bakan Albayrak'tan 'Oruç Reis' paylaşımı
12.10.2020 13:54
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz'e demir almasına ilişkin "Seferin kutlu, yolun açık olsun" dedi.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz'e demir almasına ilişkin "Seferin kutlu, yolun açık olsun" dedi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğuna ilişkin açıklamasını retweetledi. Albayrak mesajında, "Oruç Reis Akdeniz'de. Seferin kutlu, yolun açık olsun" ifadesini kullandı.
ANKARA,
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