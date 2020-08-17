Son dakika haber! Bakan Albayrak: "Türkiye, hane halkı borçluluğunda 1291 dolarlık kişi başı borç miktarıyla...
Son dakika haberlerine göre Bakan Albayrak: "Türkiye, hane halkı borçluluğunda 1291 dolarlık kişi başı borç miktarıyla gelişmekte olan ülkeler ve dünya ortalamasının çok altında"
Bakan Albayrak: " Türkiye, hane halkı borçluluğunda 1291 dolarlık kişi başı borç miktarıyla gelişmekte olan ülkeler ve dünya ortalamasının çok altında"
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 16:41
Kaynak: AA
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