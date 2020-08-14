HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi Üretimi Endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Türkiye'nin, haziran ayında Avrupa'da ilk sırada yer aldığını açıkladı.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayi Üretimi Endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak" dedi.

ANKARA, -