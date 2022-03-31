Son dakika haber... Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haber... Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması Açıklaması

31.03.2022 15:35
Son dakika haber... Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması Açıklaması

Son dakika haberler... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin yıl içerisinde artırılması tartışmalarıyla ilgili, "Olağanüstü şartlar ortaya çıkar vesaire o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin yıl içerisinde artırılması tartışmalarıyla ilgili, "Olağanüstü şartlar ortaya çıkar vesaire o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok." dedi.

Bakan Bilgin, ATO Congresium'da düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"ndaki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Asgari ücrette artış yapılacağı yönündeki tartışmaların hatırlatılması üzerine Bilgin, şöyle konuştu:

"Asgari ücreti bizim de tarafı olduğumuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl aralık ayında belirliyor. Bu yıl için tarihimizin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik. Bunun yanında daha önemli bir şey yaptık. Çocukluğumdan beri konuşulan bir şeyi gerçekleştirme fırsatımız oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bunu açıkladı. Bütün ücretlerin, asgari ücret kadar olan kısımda gelir vergisinden vazgeçildi ve devlet çok büyük bir fedakarlık yaptı. Asgari ücrette net bir artış sağlandı. Daha bunun üçüncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum."

"Enflasyonda düşüşü hedefleyen program uyguluyoruz"

Bakan Bilgin, Türkiye'nin küresel salgının ardından yaşanan ekonomik krizlerin baskısı altında olduğuna dikkati çekerek "Bunun en önemli göstergesi, enflasyonist etki. Bu enflasyonu Türkiye önlemek için yeni bir ekonomik program uyguluyor. Mayıstan itibaren, haziranda daha belirgin bir şekilde enflasyondaki düşüşü hedefleyen bir ekonomik program uyguluyoruz. Dolayısıyla enflasyon ücret artışı, enflasyon ücret artışı sarmalına sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar vesaire o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok." dedi.

Siyasi parti temsilcilerinin asgari ücretin artırılması yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Bilgin, şunları söyledi:

"Siyasetçiler, siyasi pozisyonları açısından kendi değerlendirmelerini yaparlar. Demokraside mekanizmalar böyle işler. Benim konuşmalarımı çalışma hayatında sorumlu Bakan olarak değerlendirmek lazım. Temmuzda toplu sözleşmelerin enflasyon farkı var. Bunları karıştırmamak lazım. Temmuz ayı geldiğinde hem memurlar ile hem işçilerle yaptığımız sözleşmeleri değerlendireceğiz."

YORUMLAR
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Erdoğan'dan sonra, Bakan Bilgin de asgari ücrete ilişkin konuştu: Asgari ücret zammı gündemimizde yok Erdoğan'dan sonra, Bakan Bilgin de asgari ücrete ilişkin konuştu: Asgari ücret zammı gündemimizde yok Bakan Bilgin: ' (Asgari ücret artışı) bugün tartışmayı anlamsız buluyorum' Bakan Bilgin: ' (Asgari ücret artışı) bugün tartışmayı anlamsız buluyorum'

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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