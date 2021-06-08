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Son dakika haber! BAKAN BİLGİN: İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM, TÜM ÜLKELERE IŞIK TUTACAK - Son Dakika

Son dakika haber! BAKAN BİLGİN: İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM, TÜM ÜLKELERE IŞIK TUTACAK

08.06.2021 17:07
Son dakika haber! BAKAN BİLGİN: İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM, TÜM ÜLKELERE IŞIK TUTACAK, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Covid-19 Sürecinde Çalışma Dünyası Raporu' ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Yüzyıl Beyannamesi'nde vurgulanan insan odaklı yaklaşım, salgının dünyada yol açtığı krizden çıkışta tüm ülkelere ışık tutacaktır" dedi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Covid-19 Sürecinde Çalışma Dünyası Raporu' ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Yüzyıl Beyannamesi'nde vurgulanan insan odaklı yaklaşım, salgının dünyada yol açtığı krizden çıkışta tüm ülkelere ışık tutacaktır" dedi.

Bakan Bilgin, ILO'nun 109'uncu Konferansı'na video mesaj gönderdi. Bilgin, "Covid-19 Sürecinde Çalışma Dünyası Raporu' ve ILO'nun Yüzyıl Beyannamesi'nde vurgulanan insan odaklı yaklaşım, salgının dünyada yol açtığı krizden çıkışta tüm ülkelere ışık tutacaktır. Salgın hem çalışma hayatını şekillendiren sosyal ve teknolojik değişimleri hızlandırmakta hem de çalışma dünyasında eşitsizliği ve adaletsizliği derinleştirmiştir. Bu noktada sosyal adalet ve insana yakışır iş, çalışma hayatında sürdürülebilirliğin temeli olarak öne çıkmaktadır" dedi. Salgın sonrasında eğinilmesi gereken insan odaklı toparlanmanın nihai hedefinin, sosyal diyalog üzerinden yükselen adil, kapsayıcı ve güvenceli düzgün bir çalışma hayatının kurulması olduğunu vurgulayan Bilgin, "Bu hedefe ulaşmanın ve ekonomik toparlanmanın, uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmayla gerçekleştirilebileceğini ve ILO'nun bu hususta önemli bir rol üstlendiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE FİLİSTİN HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK'Bakan Bilgin, Türkiye'nin 10 yılı aşkın süredir düzensiz göç akınlarının yükünü dünyada en çok taşıyan ülkelerin başında geldiğinin altını çizdi. Bilgin, bu süreçte 40 milyar doların üzerinde harcama yapıldığını belirterek, "Göçmenler, bazı ülkelerde ulusal müdahale planlarının dışında tutulsa da Türkiye, 'kimseyi dışarda bırakmama' yaklaşımıyla Suriyelilere gerekli desteği sağlamaya devam etti" dedi. Bilgin, Filistin halkının, vatanlarını, birlik ve beraberliklerini savunmakta olduğu topraklarında hayatlarını korumaya çalıştığını belirterek, "ILO Genel Direktörünün Raporu'nda da yer verildiği üzere uluslararası hukuka aykırı olarak Filistin topraklarında devam eden işgal sonucunda Filistin halkının yerleşim yerlerinin yok edilmesi ve yerlerinden edilmesi sadece barışa zarar vermemekte, 21'inci yüzyılda uygulanan bir soykırıma dönüşmektedir" diye konuştu. Bakan Bilgin, Türkiye'nin Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi yönündeki çabaları desteklemeye, bağımsız ve egemen devlete sahip olma mücadelesinde haklı ve meşru davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.'DESTEĞE HAZIRIZ'

Bakan Bilgin, hem insan odaklı toparlanmanın hem de çalışma dünyasında ilerlemenin sağlanmasında uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde alınacak tedbirler ve uygulamaların belirleyici rol oynayacağını belirterek, "ILO'nun Yüzyıl Beyannamesinde ve bu konferansın çıktısı niteliğindeki konferans sonuç belgesi rehberliğinde, 2030 sürdürülebilir kalkınma gündeminin de benimsediği sosyal adaletin tesisi ve herkes için insana yakışır işlerin yaygınlaştırılması için ILO bünyesindeki her türlü çabaya destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Uluslararası Çalışma Örgütü, Vedat Bilgin, Filistin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! BAKAN BİLGİN: İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM, TÜM ÜLKELERE IŞIK TUTACAK - Son Dakika


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