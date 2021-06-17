Engelli istihdamına 16,6 milyon lira destek

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, engelli istihdamını sağlayacak projelere 16,6 milyon lira destek sağlanacağını belirtti.

Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamasında engelli vatandaşlara destek verdiklerini bildirerek, "Engelli vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmaları ve istihdam edilmesi için 2014 yılından bugüne kadar 3 bin 90 projeye 143 milyonu aşkın destek verdik. Başvuru sürecini kolaylaştırmak ve erişilebilirliği artırmak amacıyla bu yıl hibe başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladık. Yaptığımız bu düzenlemelerle daha fazla vatandaşımızın bu imkanlardan istifade edebilmesinin önünü açtık" dedi.

'352 PROJEYE 19,7 MİLYON LİRA DESTEK'

Bilgin, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon'un 2021 yılı birinci toplantısında alınan kararlar gereğince toplam 352 projeye 19,7 milyon lira desteğin daha sağlanacağını bildirerek, "Bu desteğin yaklaşık 16,6 milyon lirası engelliler için kullanılacak. Sağlanan bu destek ile engellilerin kendi işini kurmalarına, engelli istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine, engellinin işe ve iş yerine uyumunun sağlanmasına, engellilerin istihdamını artırıcı mesleki eğitimine, ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği Korumalı İşyeri Desteğine yönelik projeler finanse ediliyor" ifadelerini kullandı.