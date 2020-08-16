Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu: "(Biden'ın ifadeleri) Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz... - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu: "(Biden'ın ifadeleri) Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz...
Gelen son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu: "(Biden'ın ifadeleri) Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan bir kimse karar veremez"
Bakan Çavuşoğlu: "(Biden'ın ifadeleri) Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan bir kimse karar veremez"
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 21:19
Kaynak: AA
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