Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Biden'le yapmış olduğu görüşmedeki hususların takibi amacıyla, bu akşam ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.

ANKARA, -