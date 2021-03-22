Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi ile görüştü (2)
22.03.2021 13:26
Gelen son dakika haberine göre GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTIDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Kıbrıs konusunda BM Kıdemli Yetkilisi Jane Holl Lute ile Nisan sonu Cenevre'de düzenlenecek gayrıresmi '5+BM' toplantısının hazırlıklarını ele aldık. Kıbrıs'ta tüm tarafların yararına sürdürülebilir ve gerçekçi çözüm; iki devletin egemen eşitliğine dayalı işbirliğidir" ifadesini kullandı.
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