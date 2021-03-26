Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
26.03.2021 00:57
Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesine ilişkin olarak, "Salgınla mücadele ve aşı konusunda işbirliğini ilerleteceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesine ilişkin olarak, "Salgınla mücadele ve aşı konusunda işbirliğini ilerleteceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin detaylar paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesinde diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümünde ekonomik işbirliği potansiyelini ele aldıklarını belirterek, görüşmeye ilişkin olarak, "Salgınla mücadele ve aşı konusunda işbirliğini ilerleteceğiz. Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi ve düşüncelerimizi ilettik" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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