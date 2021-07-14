DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein ile telefonda görüşerek, İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein ile telefonda görüşmüştür. Görüşmede Sayın Bakanımız Nasıriye şehrindeki İmam Hüseyin Hastanesi'nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletmiştir" denildi.