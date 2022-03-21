Bakan Çavuşoğlu, E-SPORFEST'in konuğu oldu - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, E-SPORFEST'in konuğu oldu

21.03.2022 12:45
Bakan Çavuşoğlu, E-SPORFEST'in konuğu oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kepez Belediyesi, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ÜniAk Antalya ve Warpick E-Spor işbirliğiyle düzenlenen E-Spor Festivalinde dün gençlerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kepez Belediyesi, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ÜniAk Antalya ve Warpick E-Spor işbirliğiyle düzenlenen E-Spor Festivalinde dün gençlerle bir araya geldi.

Kepez Belediyesi, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ÜniAk Antalya ve Warpick E-Spor işbirliğiyle 19-20 Mart tarihlerinde Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde E-Spor Festivali gerçekleştirildi. Üniversiteli ve liseli gençlerin büyük ilgi gösterdiği festivalde, gençler gönüllerince oyun platformlarından ücretsiz yararlanma ve turnuvalara katılma imkanı buldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği E-Spor Festivaline katılarak, gençlerle bir araya geldi.

"GENÇLERE ÖNEM VERİR"

Bakan Çavuşoğlu, gençlerle birlikte oturdu, onlarla sohbet etti. Gençlere seslenerek, festivalin düzenlemesinin Kepez Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğine değinen Çavuşoğlu, "Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü kardeşimiz gençlerimize çok önem verir, bizzat şahidiyim" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki gün süren festivalde gerçekleştirilen turnuvalarda dereceye girenlere de ödüllerini verdi. Çavuşoğlu'na, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan, ÜniAk ve Antalya E-Spor Federasyonu İl Temsilcisi Abdülkadir Göç tarafından da plaket takdim edildi. Gençlerin 2 gün boyunca gönüllerince oyun platformlarından ücretsiz yararlanma imkanı bulduğu E-SPORFEST'te kazananlar; 1 Bilgisayar, 1 Tablet, 1 Bisiklet, 50 Oyuncu Kulaklığı, 50 oyuncu Klavyesi, 50 Oyuncu Mouse,100 MousePad ve 50 klavye ile ödüllendirildi.

(İHA)

Bakan Çavuşoğlu, E-SPORFEST'in konuğu oldu
Bakan Çavuşoğlu, E-SPORFEST'in konuğu oldu
Bakan Çavuşoğlu, E-SPORFEST'in konuğu oldu
Bakan Çavuşoğlu, E-SPORFEST'in konuğu oldu
Bakan Çavuşoğlu, E-SPORFEST'in konuğu oldu

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Antalya'da 8 katlı binada yangın paniği Antalya'da 8 katlı binada yangın paniği Çavuşoğlu, E-spor Festivali'ne katılarak, gençlerle bir araya geldi Çavuşoğlu, E-spor Festivali'ne katılarak, gençlerle bir araya geldi

Kepez Belediyesi, Antalya, Kepez, Espor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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