Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Endonezya'ya gidiyor - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Endonezya'ya gidiyor
19.12.2020 18:25
Bir son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-22 Aralık 2020 tarihlerinde Endonezya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-22 Aralık 2020 tarihlerinde Endonezya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 20-22 Aralık 2020 tarihlerinde Endonezya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
Son Dakika Fenerbahçe, Gaziantep'e konuk oluyor! Sarı lacivertlilerin 11'i belli oldu Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Ceyhan Belediyesi'ne 'usulsüzlük' operasyonunda detaylar ortaya çıkıyor; rüşvet karşılığı iskan vermişler 'Tırnakçı' kadın, gözaltına alınmamak için çırılçıplak soyundu O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra yılbaşında ekrana gelecek 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi