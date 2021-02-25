Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe veya darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız. Dolayısıyla Ermenistan'daki darbe girişimini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Macaristan'da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü. İkili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Çavuşoğlu, Szijjarto ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında yaptığı konuşmada Çavuşoğlu, Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümete yönelik darbe girişimine de değindi. Çavuşoğlu, "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe veya darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız. Dolayısıyla Ermenistan'daki darbe girişimini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Bu tür darbe girişimlerinin ülkelerin istikrarını bozduğunu belirten Çavuşoğlu, "Biz de basından takip ediyoruz gelişmeleri ama nerede olursa olsun darbeye karşıyız. Askerlerin demokrasi ile işbaşına gelmiş hükümete, darbe yapmayı bırakın, istifa çağrısında bulunması bile kabul edilemez" ifadelerini kullandı. - BUDAPEŞTE