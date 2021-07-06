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Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya'ya gidiyor - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya'ya gidiyor

06.07.2021 12:58
Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya'ya gidiyor, System.String[]

Son dakika haber: DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7-8 Temmuz'da Finlandiya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7-8 Temmuz'da Finlandiya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'yla yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ikili ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.


Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya'ya gidiyor - Son Dakika


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