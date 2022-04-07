Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss ile görüştü

07.04.2022 15:58

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de İngiltereli mevkidaşı Liz Truss ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de İngiltereli mevkidaşı Liz Truss ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'de İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-İngiltere ekonomik ilişkileri, savunma sanayii iş birliği ve Ukrayna konusu ele alındı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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