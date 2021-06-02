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Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu: "İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım" - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu: "İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım"

02.06.2021 14:01

Son dakika habere göre Bakan Çavuşoğlu: "İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Togo) "FETÖ iktisaklı okulun kapatıldığını dostum Robert bana söyledi" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail'in hangi hükümet olursa...

Bakan Çavuşoğlu: "İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"(Togo) "FETÖ iktisaklı okulun kapatıldığını dostum Robert bana söyledi"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail'in hangi hükümet olursa olsun bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için öncelikle yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. Filistin saldırılarını durdurması gerekiyor. Ayrıca iki devletli çözümü aşındıracak adımlardan vazgeçmesi gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Togolular Bakanı Prof. Robert Dussey'yle ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Geçen yıl Togo'ya yapılan ziyaretten sonra alınan kararlarla karşılıklı büyükelçilikler açmak için adımlar atıldığını ve 1 Nisan'da Togo'da büyükelçiliğin açıldığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, 2002'de Afrika'da 12 olan büyükelçilik sayısının bugün itibarıyla 43'e çıktığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Togo'nun Türkiye'de büyükelçilik açabilmesi için Ankara İncek'te bulunan Diplomatik Site'den arsa tahsis edileceğini belirterek, "Robert'in bu ziyareti Togo'dan Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret. Bugün ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi, detaylı bir şekilde konuştuk. Geçen yıl Temmuz ayında Roma'da yaptığımız görüşmelerin takibini yaptık. O zaman çerçevesini çizmiştik. Özellikle Karma Ekonomi Komisyonu'nun kurulması için Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasını imzalamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Karşılıklı yatırımların artması, ticaretin artması için atabileceğimiz adımları daha önce değerlendirmiştik. Özellikle Togo'da Türk yatırımlarının artması için önümüzdeki aylarda Togo'da bir iş formu düzenlenmesi kararını verdik" şeklinde konuştu.

Şirketlerin yatırım yapabilmesi için imzalanacak 'Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması' ve 'Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın önemli olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Şirketlerimizin zaten Afrika'da önemli bir tecrübesi var. Bu şirketlerimizin bazılarıyla İstanbul'da dostum Robert görüştü. Türkiye Maarif Vakfı Zabtı'nı da imzaladık. Maarif Vakfı'nın Togo'da yeni okullar açılması için Togo'nun desteğine ihtiyacımız var. Ayrıca Togo'nun FETÖ'yle mücadelemize verdiği desteği takdirle karşıladığımızı vurgulamak isterim. FETÖ iktisaklı okulun kapatıldığını dostum Robert bana söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüşmelerde Libya konusunun da değerlendirildiği bilgisini veren Bakan Çavuşoğlu, "Libya'nın özellikle güneyindeki durum. Bazı sahil ülkelerinden Afrika'ya gelen Libyalı savaşçıların o ülkelere yönelik oluşturduğu riskler ve tehditler var. O nedenle Libya'yla ilgili de biraz bilgi verdim" açıklamalarında bulundu.

İsrail - Türkiye ilişkileri üzerine gelen soruyu yanıtlayan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Hükümet kurma işi İsrail'in iç işi. Bizim bu konuya yorum yapmamız söz konusu olmaz. Önemli olan hükümeti kimlerin kuracağı değil İsrail hükümetinin hangi politikalar izleyeceğidir. İsrail'in hangi hükümet olursa olsun bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için öncelikle yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. Filistin saldırılarını durdurması gerekiyor. Ayrıca iki devletli çözümü aşındıracak adımlardan vazgeçmesi gerekiyor. Barış sürecine tekrar dönmesi gerekiyor. Diğer taraftan özellikle son zamanlarda illegal yerleşimleri artırdılar. Filistinlilerin topraklarını gasp etmeye devam ediyorlar. Bugün yine illegal yerleşim konusunda bir adım attılar. Dışişleri Bakanlığı olarak bu konuda bir açıklama yaptık. İsrail'in bu politikalardan vazgeçmesi gerekiyor. Ayrıca Kudüs'ün statüsünü aşındıracak adımlardan da vazgeçmesi gerekiyor. Bu politikalarını devam ettirirse bizim sağlıklı iletişim kurmamız mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

Togo Dışişleri Bakanı Dussey, "İş birliğimizin bu kadar hızlı ilerlemesinden dolayı çok memnunum. İstanbul'a geldiğimde Togolu bazı kişilerle görüştüm. Ortak bir kaide vardı. Herkes bana evet biz kendimizi iyi hissediyoruz diyordu. İyi bir şekilde entegre oldular" dedi.

Togo'da FETÖ'ye ait okulun kapatıldığını söyleyen Bakan Dussey, "Sizin desteğinizle bu şekilde bu okullarda olan çocuklar, tekrar seneye okul başladığında Maarif Vakfıyla birlikte mükemmel bir eğitime başlayacaklar inşallah. Çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını sağlayacağız" diye konuştu.

Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım
Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım
Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım
Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Hükümet, İsrail, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu: 'İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım' - Son Dakika


Son Dakika

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