Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu: Kazakistan'ın gücüne ve sağduyusuna güveniyoruz - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: Kazakistan'ın gücüne ve sağduyusuna güveniyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız, tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Kardeş Kazakistan'ın gücüne, basiretine ve sağduyusuna güveniyoruz" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında, Kazakistan'daki gelişmeleri ele almak için olağanüstü toplandı. Üye ve gözlemci ülkelerin katılımıyla ve videokonferans yöntemiyle yapılan toplantının açılış konuşmasında Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan'daki gelişmeleri kaygıyla izlediklerini belirterek, "Türk dünyası, büyük bir aile ve bu vücudun organları gibi birbirimize bağlıyız. Bir yeri ağrıdığında tüm vücudun bundan muzdarip olması gibi biz de millet olarak Kazakistan'daki gelişmelerden büyük üzüntü duyduk" dedi.

'BARIŞ VE İSTİKRAR, KÜRESEL BARIŞ İÇİN DE ÖNEMLİ' Kazakistan halkına 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileyen Çavuşoğlu, "TDT olarak bu zor zamanda Kazak kardeşlerimizin yanında, onlarla dayanışma halindeyiz. Bugün durumun kontrol altına alınmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Az önce Kazakistan'da Alihan İsmailov kardeşimizin başbakan olarak atanmasından dolayı mutluluk duyduk. Kazakistan'da barış ve istikrar, bölgemiz ve teşkilatımız için olduğu gibi küresel barış için de önemli. Kazakistan, bu krizi aşacak kabiliyet, tecrübe ve devlet geleneğine sahiptir" diye konuştu.'KAZAKİSTAN İÇİN MİLLET OLARAK DERTLENDİK'Kazak halkının da mevcut sorunlara çözüm bulmak amacıyla birlik ve beraberlik ruhunu gösterecek sağduyuya sahip olduğunun vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "TDT olarak yaptığımız ortak açıklamada ve bugün kabul edeceğimiz ortak bildirideki temel mesajımız şudur; büyük Türk dünyası olarak Kazakistan'ın yanındayız. Ülkede istikrarın yeniden tesisi için Kazakistan'a desteğimiz tamdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak en başından beri Kazak makamlarıyla temas halinde olduk. Kamuoyumuz gelişmeleri yakından izledi, millet olarak dertlendik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, başta Sayın Tokayev olmak üzere üye devletlerin devlet başkanlarıyla temas halinde gelişmeleri yakından takip etti. Biz de dışişleri bakanları olarak yakın temas içinde olduk. Bakanlığım başta olmak üzere Türkiye'de birçok kuruluş ve önemli şahsiyet kardeş Kazakistan'a destek açıklamaları yaptı. Kardeşlerimizin bu zor gününde yanında olmayı bir borç bildik. Bundan sonra da üzerimize ne düşerse tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız ve tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız." 'TÜRK ORTAK YATIRIM FONU'NUN KURULMASINA ÖNEM VERİYORUZ'Kazakistan'ın bu sınamadan daha güçlü çıkması için birlik olunması gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, " İstanbul Zirvesi'nde kabul ettiğimiz 'Vizyon 2040 Belgesi', iç ve dış sınamalarda gerekli birliği ve dayanışma çerçevesini çiziyor. Bu bağlamda teşkilat olarak ortaya koyduğumuz daha fazla siyasi ve iktisadi bütünleşme yönündeki adımları hızlandırmalıyız. Tabi kalkınma ve iş birliği için en temel şart, güvenlik ve istikrar. Teşkilatımız bünyesine güvenlik ve istihbarat birimlerimiz arasındaki iş birliğini daha düzenli ve kurumsal bir yapıya kavuşturmalıyız. Bölgeler arasındaki gelir ve gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için teşkilatımızın sunduğu iş birliği imkanlarından da azami ölçüde istifade etmeliyiz. Bu kapsamda ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik strateji belgesinin bir an önce imzalanmasında yarar görüyoruz. Ayrıca Türk Ortak Yatırım Fonu'nun kurulmasına önem veriyoruz" dedi.

Ayrıca Kazakistan'ın bağımsızlığından bu yana hep dengeli ve başarılı dış politika izlediğini belirten Bakan Çavuşoğlu "İçinden geçilmekte olan bu krizin de Kazakistan'ın egemenliğine, bütünlüğüne, istikrarına ve dengeli dış politikasına zarar vermeyeceğine inanıyoruz çünkü biz kardeş Kazakistan'ın gücüne, basiretine ve sağduyusuna güveniyoruz" diye konuştu.